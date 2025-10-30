Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Макрон поздравил Пашиняна с установлением мира между Ереваном и Баку - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 17:31
    Макрон поздравил Пашиняна с установлением мира между Ереваном и Баку - ОБНОВЛЕНО

    Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с установлением мира с Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Макрон и Пашинян обсудили детали реализации проекта TRIPP (42-километрового участка Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении - ред.) и шаги, предпринимаемые для разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе.

    Они также обсудили двусторонние отношения между Арменией и Францией в сфере экономики, инфраструктуры и гуманитарных проектов, вопросы регионального значения, а также вопрос дальнейшего развития сотрудничества Армения-ЕС.

    Премьер Армении Никол Пашинян в Париже встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

    Как передает Report, об этом Пашинян сообщил в соцсетях.

    Ранее сообщалось о том, что 29-30 октября премьер совершит рабочий визит во Францию, где примет участие в 8-й Парижской конференции по вопросам мира.

    Эмманюэль Макрон Никол Пашинян Франция Армения Азербайджан мирные переговоры
    Paşinyan Makronla görüşüb
    Macron congratulates Pashinyan on establishment of peace between Yerevan and Baku

    Последние новости

    17:51
    Фото

    Али Асадов встретился с председателем Федерального национального совета ОАЭ

    Внешняя политика
    17:50

    В Газахском и Гусарском районах 17 га земли передадут для госнужд

    Инфраструктура
    17:47

    В Польше обстреляли здание школы

    Другие страны
    17:44

    Неформальный саммит ОТГ пройдет в Казахстане следующей весной

    Внешняя политика
    17:38
    Фото

    АПБА выявило нарушения в партии импортных турецких фисташек

    Внутренняя политика
    17:35

    Блэкмен: Лондон и Баку расширят партнерство в сферах обороны и кибербезопасности

    Армия
    17:33

    Кабмин утвердил правила работы портала для высококвалифицированных мигрантов

    Внутренняя политика
    17:33
    Фото

    Азербайджан укрепляет информационную безопасность в финансовом секторе

    Финансы
    17:31

    Макрон поздравил Пашиняна с установлением мира между Ереваном и Баку - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей