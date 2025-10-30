Макрон поздравил Пашиняна с установлением мира между Ереваном и Баку - ОБНОВЛЕНО

Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с установлением мира с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Макрон и Пашинян обсудили детали реализации проекта TRIPP (42-километрового участка Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении - ред.) и шаги, предпринимаемые для разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе.

Они также обсудили двусторонние отношения между Арменией и Францией в сфере экономики, инфраструктуры и гуманитарных проектов, вопросы регионального значения, а также вопрос дальнейшего развития сотрудничества Армения-ЕС.

Премьер Армении Никол Пашинян в Париже встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как передает Report, об этом Пашинян сообщил в соцсетях.

Ранее сообщалось о том, что 29-30 октября премьер совершит рабочий визит во Францию, где примет участие в 8-й Парижской конференции по вопросам мира.