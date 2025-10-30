İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Paşinyan Makronla görüşüb

    Paşinyan Makronla görüşüb

    • 30 oktyabr, 2025
    • 17:01
    Paşinyan Makronla görüşüb

    Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan Parisdə Fransa Prezidenti Emmanuel Makronla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə N.Paşinyan sosial şəbəkələrdə məlumat verib.

    Daha əvvəl, baş nazirin oktyabrın 29-30-da Fransaya işgüzar səfər edəcəyi və orada 8-ci Paris Sülh Konfransında iştirak edəcəyi bildirilmişdi.

    Nikol Paşinyan Emmanuel Makronla
    Макрон поздравил Пашиняна с установлением мира между Ереваном и Баку - ОБНОВЛЕНО
    Macron congratulates Pashinyan on establishment of peace between Yerevan and Baku

