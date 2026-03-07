Biləsuvarın bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq
Energetika
- 07 mart, 2026
- 10:22
Bu gün Biləsuvar rayonunun bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Biləsuvar Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) ərazisində yerləşən 110/35/10 kV-luq "Biləsuvar" yarımstansiyasından çıxan 10 kV-luq 11 saylı hava xəttində təmir və ağac budanması işləri aparılacaq.
Bununla əlaqədar olaraq saat 10:00-dan 13:30-dək Biləsuvar şəhərinin Mirzə İbrahimov, Nizami, Mirzə Ələkbər Sabir, Tofiq İsmaylov və Səməd Vurğun küçələrində elektrik enerjisi kəsiləcək.
Təmir işləri başa çatdıqdan sonra qeyd olunan ərazilərin elektrik təchizatı bərpa olunacaq və istehlakçılar daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin ediləcək.
Son xəbərlər
11:26
Tehranda güclü partlayışlar eşidilirRegion
11:25
Səudiyyə Ərəbistanı paytaxta və neft infrastrukturuna dron hücumu barədə məlumat yayıbDigər ölkələr
11:22
İran Hörmüz boğazında neft tankerinə dronla hücum edibDigər ölkələr
11:15
SEPAH Hörmüz boğazında ABŞ hərbi gəmilərinə zərbə endirməklə hədələyibDigər ölkələr
11:09
Foto
Şəfa FK: "MyGroup"un qurduğu və Azərbaycan futbolunda yüksələn layihəFutbol
11:03
Foto
Valideyn himayəsindən məhrum 18 uşaq cəzaçəkmə müəssisəsində anaları ilə görüşübSosial müdafiə
10:51
Azərbaycana Yaxın Şərqdən turist axını 22 %-ə yaxın artıbTurizm
10:51
Polşa Rusiyanın Ukraynaya gecə endirdiyi zərbələrə görə hərbi aviasiyanı havaya qaldırıbDigər ölkələr
10:38