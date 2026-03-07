Biləsuvarın bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Bu gün Biləsuvar rayonunun bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Biləsuvar Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) ərazisində yerləşən 110/35/10 kV-luq "Biləsuvar" yarımstansiyasından çıxan 10 kV-luq 11 saylı hava xəttində təmir və ağac budanması işləri aparılacaq.

    Bununla əlaqədar olaraq saat 10:00-dan 13:30-dək Biləsuvar şəhərinin Mirzə İbrahimov, Nizami, Mirzə Ələkbər Sabir, Tofiq İsmaylov və Səməd Vurğun küçələrində elektrik enerjisi kəsiləcək.

    Təmir işləri başa çatdıqdan sonra qeyd olunan ərazilərin elektrik təchizatı bərpa olunacaq və istehlakçılar daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin ediləcək.

    Azərişıq Biləsuvar elektrik enerjisi işıq

