    Ceyhun Bayramov türkmənistanlı həmkarı ilə İranın Naxçıvana dron hücumlarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 07 mart, 2026
    • 10:38
    Ceyhun Bayramov türkmənistanlı həmkarı ilə İranın Naxçıvana dron hücumlarını müzakirə edib

    Türkmənistanın Nazirlər Kabinetinin sədr müavini, xarici işlər naziri Rəşid Meredov Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramova zəng vurub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Telefon danışığı zamanı Naxçıvana İran tərəfindən dron hücumlarından irəli gələn məsələlər müzakirə olunub.

    Nazir Ceyhun Bayramov qarşı tərəfə dron hücumları barədə ətraflı məlumat verib. Bildirib ki, Azərbaycan ərazisinə qarşı həyata keçirilmiş bu hücum beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin pozulmasıdır və regionda gərginliyin artmasına xidmət edir.

    Hücum ilə bağlı İran tərəfindən qısa müddət ərzində izahat verilməsinin tələb olunduğu diqqətə çatdırılıb.

    Türkmənistan naziri mövcud vəziyyətin narahatlıq doğurduğunu diqqətə çatdırıb.

    Nazirlər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

