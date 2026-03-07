Джейхун Байрамов обсудил с туркменским коллегой удары иранских дронов по Нахчывану
- 07 марта, 2026
- 10:51
Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.
В ходе беседы стороны обсудили вопросы, связанные с ударами беспилотников по Нахчывану со стороны Ирана.
Байрамов предоставил подробную информацию о произошедшем. Он подчеркнул, что атака на территорию Азербайджана является нарушением норм и принципов международного права и способствует росту напряженности в регионе.
Также было отмечено, что Баку в кратчайшие сроки требует от Тегерана разъяснений в связи с атакой.
Мередов, в свою очередь, заявил, что сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность.
Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.