Джейхун Байрамов обсудил с туркменским коллегой удары иранских дронов по Нахчывану

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы, связанные с ударами беспилотников по Нахчывану со стороны Ирана.

Байрамов предоставил подробную информацию о произошедшем. Он подчеркнул, что атака на территорию Азербайджана является нарушением норм и принципов международного права и способствует росту напряженности в регионе.

Также было отмечено, что Баку в кратчайшие сроки требует от Тегерана разъяснений в связи с атакой.

Мередов, в свою очередь, заявил, что сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.