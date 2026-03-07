İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 49 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 07 mart, 2026
    • 10:17
    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 49 nəfər saxlanılıb

    Azərbaycanda martın 6-da cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 49 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sözügedən dövrdə dələduzluğa görə axtarışda olan 8 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    cinayət Daxili İşlər Nazirliyi
