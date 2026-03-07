Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 49 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 07 mart, 2026
- 10:17
Azərbaycanda martın 6-da cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 49 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, sözügedən dövrdə dələduzluğa görə axtarışda olan 8 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
Son xəbərlər
11:26
Tehranda güclü partlayışlar eşidilirRegion
11:25
Səudiyyə Ərəbistanı paytaxta və neft infrastrukturuna dron hücumu barədə məlumat yayıbDigər ölkələr
11:22
İran Hörmüz boğazında neft tankerinə dronla hücum edibDigər ölkələr
11:15
SEPAH Hörmüz boğazında ABŞ hərbi gəmilərinə zərbə endirməklə hədələyibDigər ölkələr
11:09
Foto
Şəfa FK: "MyGroup"un qurduğu və Azərbaycan futbolunda yüksələn layihəFutbol
11:03
Foto
Valideyn himayəsindən məhrum 18 uşaq cəzaçəkmə müəssisəsində anaları ilə görüşübSosial müdafiə
10:51
Azərbaycana Yaxın Şərqdən turist axını 22 %-ə yaxın artıbTurizm
10:51
Polşa Rusiyanın Ukraynaya gecə endirdiyi zərbələrə görə hərbi aviasiyanı havaya qaldırıbDigər ölkələr
10:38