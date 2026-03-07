В Азербайджане за сутки задержаны 49 подозреваемых в совершении преступлений
Происшествия
- 07 марта, 2026
- 10:25
Правоохранительные органы Азербайджана за минувшие сутки задержали 49 человек, подозреваемых в совершении преступлений.
Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.
В указанный период 8 человек, находившихся в розыске за мошенничество, были задержаны и переданы следствию.
