В Азербайджане за сутки задержаны 49 подозреваемых в совершении преступлений

Правоохранительные органы Азербайджана за минувшие сутки задержали 49 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

В указанный период 8 человек, находившихся в розыске за мошенничество, были задержаны и переданы следствию.