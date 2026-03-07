Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Азербайджане за сутки задержаны 49 подозреваемых в совершении преступлений

    Происшествия
    • 07 марта, 2026
    • 10:25
    В Азербайджане за сутки задержаны 49 подозреваемых в совершении преступлений

    Правоохранительные органы Азербайджана за минувшие сутки задержали 49 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

    Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

    В указанный период 8 человек, находившихся в розыске за мошенничество, были задержаны и переданы следствию.

    МВД Азербайджана
    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 49 nəfər saxlanılıb
