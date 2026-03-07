İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    DÇ-2027: Azərbaycan millisi səfərdə Macarıstana qarşı oynayacaq

    Futbol
    • 07 mart, 2026
    • 09:58
    DÇ-2027: Azərbaycan millisi səfərdə Macarıstana qarşı oynayacaq

    Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət yığması bu gün DÇ-2027-nin seçmə mərhələsində növbəti matçını keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, C Liqasının 3-cü qrupunda yer alan Siyasət Əsgərovun komandası səfərdə Macarıstan millisi ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Felksutdakı "Panço Arena"da, Bakı vaxtı ilə saat 17:30-da start götürəcək. Görüşü Portuqaliyadan olan baş hakim Filipa Pereyra Kunya idarə edəcək.

    Qeyd edək ki, milli seçmə mərhələdəki ilk görüşündə Şimali Makedoniya kollektivi üzərində 2:0 hesablı qələbə qazanmışdı.

    Azərbaycan millisi siyasət əsgərov DÇ-2027 seçmə mərhələ Macarıstan millisi Şimali Makedoniya

