Azərbaycan Prezidenti Tokayevə İranın Naxçıvana hücumlarını qınamasına görə təşəkkür edib
- 07 mart, 2026
- 10:04
Prezident İlham Əliyev Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevə İranın Naxçıvana hücumlarını qınamasına görə təşəkkür edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin "X" hesabında paylaşım edilib.
"İran dövləti tərəfindən Naxçıvana edilən hücumları qınadığına və Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətləri ruhunda ölkəmizə göstərdiyi dəstəyə görə Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevə minnətdarlığımı bildirirəm", - deyə paylaşımda qeyd olunub.
I express my gratitude to the President Kassym-Jomart Tokayev for his condemnation of the attacks on Nakhchivan by the state of Iran and his support for our country, in the spirit of brotherly and allied relations between Azerbaijan and Kazakhstan. https://t.co/3INdGKk7Fh— Ilham Aliyev (@presidentaz) March 7, 2026