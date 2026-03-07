Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Президент Азербайджана поблагодарил Токаева за осуждение атак Ирана на Нахчыван

    Внешняя политика
    • 07 марта, 2026
    • 10:11
    Президент Азербайджана поблагодарил Токаева за осуждение атак Ирана на Нахчыван

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за осуждение атак Ирана на Нахчыван.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация была размещена на странице президента Азербайджана в соцсети "X".

    "Выражаю благодарность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за осуждение атак Ирана на Нахчыван и за поддержку нашей страны в духе братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Казахстаном", - говорится в публикации.

    Azərbaycan Prezidenti Tokayevə İranın Naxçıvana hücumlarını qınamasına görə təşəkkür edib
