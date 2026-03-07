Президент Азербайджана поблагодарил Токаева за осуждение атак Ирана на Нахчыван

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за осуждение атак Ирана на Нахчыван.

Как сообщает Report, соответствующая публикация была размещена на странице президента Азербайджана в соцсети "X".

"Выражаю благодарность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за осуждение атак Ирана на Нахчыван и за поддержку нашей страны в духе братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Казахстаном", - говорится в публикации.