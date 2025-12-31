Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Румыния присоединилась к программе PURL по закупке вооружений для Украины

    Другие страны
    • 31 декабря, 2025
    • 02:43
    Румыния присоединилась к программе PURL по закупке вооружений для Украины

    Румыния выделит €50 млн на закупки оружия для Украины по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

    Как передает Report, об этом сообщил румынский МИД.

    "Правительство Румынии приняло решение о присоединении к государствам, которые вносят вклад в предложенный США "Список приоритетных закупок, необходимых для обороны Украины" (PURL), [путем выделения] суммы в €50 млн", - указывается в пресс-релизе.

    В ведомстве напомнили, что механизм PURL представляет собой инструмент внешней политики и безопасности большой важности для администрации США, предусматривающий равное разделение ответственности за безопасность между союзниками.

    "Посредством PURL американская сторона стремится привлечь государства-партнеры прямым и измеряемым образом к поддержке Украины и созданию согласованных рамок действий", - отметили в румынском МИД.

    Программа PURL была запущена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Согласно этому механизму, союзники по НАТО выкупают вооружения для Украины из американских запасов.

    Румыния НАТО Украина программа PURL
    Rumıniya Ukrayna üçün silah alışı proqramına qoşulub

    Последние новости

    03:16

    Трое туристов найдены мертвыми в горах Южной Калифорнии

    Другие страны
    02:43

    Румыния присоединилась к программе PURL по закупке вооружений для Украины

    Другие страны
    02:09

    Нетаньяху: Израиль и США рассчитывают расширить Авраамовы соглашения

    Другие страны
    01:38

    Ученые выдвинули новую теорию внеземного происхождения жизни на Земле

    Наука и образование
    01:22

    Роналду впервые с 2009 года не сделал ни одного хет-трика за календарный год

    Футбол
    00:54

    США выделили $250 млн на противодействие дронам во время ЧМ по футболу

    Другие страны
    00:17

    В британской больнице 20-летний парень ранил ломом пять человек

    Другие страны
    00:00

    31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев мира

    Внутренняя политика
    23:44

    Постпред при НАТО: США изучат разведданные об атаке на резиденцию Путина

    Другие страны
    Лента новостей