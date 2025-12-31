Румыния присоединилась к программе PURL по закупке вооружений для Украины

Румыния выделит €50 млн на закупки оружия для Украины по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Как передает Report, об этом сообщил румынский МИД.

"Правительство Румынии приняло решение о присоединении к государствам, которые вносят вклад в предложенный США "Список приоритетных закупок, необходимых для обороны Украины" (PURL), [путем выделения] суммы в €50 млн", - указывается в пресс-релизе.

В ведомстве напомнили, что механизм PURL представляет собой инструмент внешней политики и безопасности большой важности для администрации США, предусматривающий равное разделение ответственности за безопасность между союзниками.

"Посредством PURL американская сторона стремится привлечь государства-партнеры прямым и измеряемым образом к поддержке Украины и созданию согласованных рамок действий", - отметили в румынском МИД.

Программа PURL была запущена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Согласно этому механизму, союзники по НАТО выкупают вооружения для Украины из американских запасов.