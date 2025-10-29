Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Пашинян примет участие в конференции по вопросам мира в Париже

    В регионе
    • 29 октября, 2025
    • 11:54
    Пашинян примет участие в конференции по вопросам мира в Париже

    Премьер-министр Никол Пашинян 29-30 октября совершит рабочий визит во Францию, где примет участие в 8-й Парижской конференции по вопросам мира.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Управление информации и связей с общественностью аппарата премьера.

    30 октября во Дворце Елисейских полей состоится встреча Пашиняна с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

