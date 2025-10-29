Paşinyan Parisdə sülh konfransında iştirak edəcək
Region
- 29 oktyabr, 2025
- 12:01
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan 8-ci Paris Sülh Konfransında iştirak etmək üçün 29-30 oktyabr tarixlərində Fransaya işgüzar səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri Baş nazirin aparatının informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsinə istinadən məlumat yayıb.
Oktyabrın 30-da Yelisey Sarayında Paşinyanın Fransa Prezidenti Emmanuel Makronla görüşü baş tutacaq.
