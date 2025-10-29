İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Paşinyan Parisdə sülh konfransında iştirak edəcək

    Region
    • 29 oktyabr, 2025
    • 12:01
    Paşinyan Parisdə sülh konfransında iştirak edəcək

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan 8-ci Paris Sülh Konfransında iştirak etmək üçün 29-30 oktyabr tarixlərində Fransaya işgüzar səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri Baş nazirin aparatının informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Oktyabrın 30-da Yelisey Sarayında Paşinyanın Fransa Prezidenti Emmanuel Makronla görüşü baş tutacaq.

    Fransa Ermənistan konfrans
    Пашинян примет участие в конференции по вопросам мира в Париже

    Son xəbərlər

    12:52

    Həsənrizin 84 yaşlı sakini: Ömrümün sonlarında doğma yurda qayıdıram

    Daxili siyasət
    12:50

    Pakistan Azərbaycanla beynəlxalq platformalarda sıx əməkdaşlıqdan məmnundur

    Xarici siyasət
    12:47

    Şəhid bacısı: 33 ildən sonra qardaşımın nəşinin tapılması gözümüzü yoldan çəkib

    Qarabağ
    12:46

    Türkiyə şirkəti: Rəqəmsal bankçılığın inkişafı üçün sığorta infrastrukturu qurulmalıdır

    Maliyyə
    12:46

    Cavid Abdullayev: "Enerjinin qiyməti investorlar üçün cəlbedici olmalıdır"

    Energetika
    12:45

    Braziliyadakı məşhur "Marakana" stadionu satışa çıxarılır

    Futbol
    12:45

    Bu gün "Bakcell"in lotereyasında 4-cü avtomobil sahibi seçiləcək!

    İKT
    12:43

    "Masdar": Azərbaycanda günəş və külək stansiyaları üzrə şəbəkə təhlili aparılır

    Energetika
    12:42

    İnsanları xaricdə işə düzəltmək adı ilə aldadan şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti