Keçən ilin son ayında 25 aptekdə yoxlama aparılıb
Sağlamlıq
- 05 yanvar, 2026
- 14:54
Ötən ilin dekabr ayında Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzi ümumilikdə 25 aptekdə yoxlama keçirib.
Mərkəzdən "Report"a verilən məlumata görə, bu yoxlamalardan 9-u Bakı şəhərində, 16-ı isə respublikanın digər şəhər və rayonlarında yerləşən apteklərdə aparılıb.
Yoxlamaların 11-i planlı, 14-ü isə plandankənar olub.
Yoxlama nəticəsində 7 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkarlanıb, bu hallarla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri üzrə müvafiq inzibati protokollar tərtib edilib.
Son xəbərlər
15:29
Elvin Məmmədov: "Neftçi"nin təklif etdiyi müqavilənin şərtləri əlverişli idi"Futbol
15:25
Pərviz Şahbazov Masallıda vətəndaşları qəbul edəcəkEnergetika
15:21
Səhiyyə işçilərinin əməkhaqqına əlavələrlə bağlı yenilik tətbiq edilibSosial müdafiə
15:21
Foto
Video
Masazırda avtomobil yolu əsaslı təmir olunurİnfrastruktur
15:19
Azərbaycanda bayram günlərində avtoqəzalarda 8 nəfər ölüb, 6-sı xəsarət alıbHadisə
15:17
Rusiyada Latın Amerikasından 40 kq kokain qaçaqmalçılığının qarşısı alınıbDigər ölkələr
15:08
Ötən il 69 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənibQarabağ
15:05
Orban: ABŞ-nin Venesueladakı fəaliyyəti enerji bazarlarına müsbət təsir göstərəcəkDigər ölkələr
14:56