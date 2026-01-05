В Азербайджане в декабре проверили 25 аптек

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана в декабре 2025 года провел проверки в 25 аптеках.

Как сообщили Report в центре, 9 из них находятся в Баку, 16 - в других городах и регионах страны.

11 проверок были плановыми, а 14 - внеплановыми.

В ходе проверок в 7 аптеках были выявлены недочеты, в отношениии руководящих лиц составлены протоколы по соответствующим статьям КоАП.