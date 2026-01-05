В Азербайджане в декабре проверили 25 аптек
Здоровье
- 05 января, 2026
- 15:11
Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана в декабре 2025 года провел проверки в 25 аптеках.
Как сообщили Report в центре, 9 из них находятся в Баку, 16 - в других городах и регионах страны.
11 проверок были плановыми, а 14 - внеплановыми.
В ходе проверок в 7 аптеках были выявлены недочеты, в отношениии руководящих лиц составлены протоколы по соответствующим статьям КоАП.
Последние новости
15:32
В Париже 10 человек признали виновными за клевету против Бриджит МакронДругие страны
15:22
Виктор Орбан: Европейский союз обречен на постепенный распадДругие страны
15:11
В Азербайджане в декабре проверили 25 аптекЗдоровье
15:07
В Азербайджане субсидии для вузов увеличены более чем на 5%Финансы
15:02
В Азербайджане на переход к подушевому финансированию образования потратят 31 млн манатовФинансы
14:56
В России пресекли контрабанду 40 кг кокаина из Латинской АмерикиДругие страны
14:50
Орбан: События в Венесуэле улучшат ситуацию на мировых энергорынкахДругие страны
14:48
В Азербайджане в 2026 году предпринимателям предоставят льготы на 3,3 млрд манатовФинансы
14:47