Уиткофф: В ближайшие недели ожидаем прогресс по мирным переговорам между РФ и Украиной

Обсуждения по мирному соглашению между Россией и Украиной продолжаются, и ожидается, что в ближайшие недели будет достигнут дополнительный прогресс в этом вопросе.

Как передает Report, об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Под руководством президента США Дональда Трампа мы продолжаем добиваться значимых результатов, работая над разработкой мирного соглашения, которое положит конец войне раз и навсегда. Обсуждения продолжаются, и ожидается, что в ближайшие недели будет достигнут дополнительный прогресс", - отметил он.

Уиткофф также положительно оценил обмен военными между Россией и Украиной.

"На этой неделе Украина и Россия провели очередной обмен заключенными, в результате которого 1 000 человек были возвращены в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе недавних трехсторонних переговоров в Женеве с участием США. Этот обмен был осуществлен благодаря продолжительным и подробным мирным переговорам по указанию президента Трампа", - подчеркнул он.