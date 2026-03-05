РФ и Украина провели обмен военнослужащими - ДОПОЛНЕНО
В регионе
- 05 марта, 2026
- 15:45
Россия и Украина провели очередной обмен военнослужащими по "формуле 200 на 200".
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.
"Возвращены 200 российских военнослужащих. Взамен переданы 200 военнопленных ВСУ", - сказано в сообщении.
В МИД РФ заявили о том, что обмен пленными между двумя странами по формуле "300 на 300" намечен на 6 марта.
Последние новости
16:28
Латвия осудила удары Ирана по НахчывануВнешняя политика
16:28
Президент: Азербайджан не участвует и не будет участвовать в операциях против ИранаВнутренняя политика
16:27
Аэропорт Нахчывана приостановил все рейсыИнфраструктура
16:26
В ЕС обсуждают финансирование ремонта нефтепровода "Дружба"Другие страны
16:25
Ильхам Алиев: Официальные лица Ирана должны принести извинения азербайджанской сторонеВнутренняя политика
16:22
ING: В 2026–2027гг. экономика Азербайджана вырастет в среднем на 2,75%Финансы
16:21
AZAL будет осуществлять пассажироперевозки в Нахчыван и в обратном направлении через ЫгдырИнфраструктура
16:16
ING снизила ожидания по инфляции в Азербайджане на 2027 годФинансы
16:14