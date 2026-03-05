Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    РФ и Украина провели обмен военнослужащими - ДОПОЛНЕНО

    В регионе
    • 05 марта, 2026
    • 15:45
    РФ и Украина провели обмен военнослужащими - ДОПОЛНЕНО

    Россия и Украина провели очередной обмен военнослужащими по "формуле 200 на 200".

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

    "Возвращены 200 российских военнослужащих. Взамен переданы 200 военнопленных ВСУ", - сказано в сообщении.

    В МИД РФ заявили о том, что обмен пленными между двумя странами по формуле "300 на 300" намечен на 6 марта.

    обмен военнослужащими Россия Украина
    Rusiya və Ukrayna arasında hərbi əsirlərin mübadiləsi aparılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    16:28

    Латвия осудила удары Ирана по Нахчывану

    Внешняя политика
    16:28

    Президент: Азербайджан не участвует и не будет участвовать в операциях против Ирана

    Внутренняя политика
    16:27

    Аэропорт Нахчывана приостановил все рейсы

    Инфраструктура
    16:26

    В ЕС обсуждают финансирование ремонта нефтепровода "Дружба"

    Другие страны
    16:25

    Ильхам Алиев: Официальные лица Ирана должны принести извинения азербайджанской стороне

    Внутренняя политика
    16:22

    ING: В 2026–2027гг. экономика Азербайджана вырастет в среднем на 2,75%

    Финансы
    16:21

    AZAL будет осуществлять пассажироперевозки в Нахчыван и в обратном направлении через Ыгдыр

    Инфраструктура
    16:16

    ING снизила ожидания по инфляции в Азербайджане на 2027 год

    Финансы
    16:14

    МИД Иордании об атаке Ирана по Нахчывану: Поддерживаем ответные действия Баку

    Внешняя политика
    Лента новостей