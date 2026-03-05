РФ и Украина провели обмен военнослужащими - ДОПОЛНЕНО

Россия и Украина провели очередной обмен военнослужащими по "формуле 200 на 200".

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

"Возвращены 200 российских военнослужащих. Взамен переданы 200 военнопленных ВСУ", - сказано в сообщении.

В МИД РФ заявили о том, что обмен пленными между двумя странами по формуле "300 на 300" намечен на 6 марта.