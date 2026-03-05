Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Президент: Азербайджан сегодня место надежды для многих проживающих в Иране азербайджанцев

    Внутренняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 16:42
    Президент: Азербайджан сегодня место надежды для многих проживающих в Иране азербайджанцев

    Иранской стороне неоднократно было заявлено, особенно после прошлогодних столкновений, что территория Азербайджана не будет использована против какого-либо соседнего государства. Мы этого не допустим, как никогда не допускали и раньше.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

    Напоминая, что летом прошлого года и в последующий период в Иране против нас выдвигались необоснованные обвинения вкупе с грязной клеветнической кампанией против Азербайджана со стороны контролируемыми государственными органами Ирана медиа ресурсов, чтобы опорочить нашу страну и изменить мнение наших соотечественников, проживающих в Иране, глава государства сказал: "Потому что они прекрасно знают, что сегодня независимое Азербайджанское государство является местом надежды для многих азербайджанцев, проживающих в Иране".

    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана Иран
    İlham Əliyev: Azərbaycan dövləti İranda yaşayan bir çox azərbaycanlılar üçün ümid yeridir
    President: Today, independent Azerbaijan is also a place of hope for many Azerbaijanis living in Iran
    Ты - Король

    Последние новости

    16:59

    Минобороны Азербайджана: Иран запустил по Нахчывану 4 БПЛА, один был сбит

    Армия
    16:58

    Байрамов и Фидан обсудили атаки иранских дронов на Нахчыван

    В регионе
    16:47

    Лукашенко подписал указ о помиловании 18 человек

    В регионе
    16:44

    Сибига: Атака на Азербайджан вновь демонстрирует, что режим в Тегеране - глобальная угроза

    Внешняя политика
    16:43
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 13 человек - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    16:42

    Президент: Азербайджан сегодня место надежды для многих проживающих в Иране азербайджанцев

    Внутренняя политика
    16:39

    Нацфорум НПО: Иран совершил большую ошибку, напав на Азербайджан

    Внешняя политика
    16:38

    Турецкий генерал: Атака дронов на Нахчыван показывает кризис решений в Иране

    Внешняя политика
    16:35

    Ильхам Алиев: ВС Азербайджана приведены в состояние мобилизации номер один

    Внутренняя политика
    Лента новостей