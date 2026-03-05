Президент Ильхам Алиев провел заседание Совета безопасности

Латвия осудила удары Ирана по Нахчывану Внешняя политика

Президент: Азербайджан не участвует и не будет участвовать в операциях против Ирана Внутренняя политика

Аэропорт Нахчывана приостановил все рейсы Инфраструктура

В ЕС обсуждают финансирование ремонта нефтепровода "Дружба" Другие страны

Ильхам Алиев: Официальные лица Ирана должны принести извинения азербайджанской стороне Внутренняя политика

ING: В 2026–2027гг. экономика Азербайджана вырастет в среднем на 2,75% Финансы

AZAL будет осуществлять пассажироперевозки в Нахчыван и в обратном направлении через Ыгдыр Инфраструктура

ING снизила ожидания по инфляции в Азербайджане на 2027 год Финансы