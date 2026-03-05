Президент Ильхам Алиев провел заседание Совета безопасности
- 05 марта, 2026
- 16:14
5 марта состоялось заседание Совета безопасности под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, глава государства выступил на мероприятии.
