Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Президент Ильхам Алиев провел заседание Совета безопасности

    • 05 марта, 2026
    • 16:14
    Президент Ильхам Алиев провел заседание Совета безопасности

    5 марта состоялось заседание Совета безопасности под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

    Как сообщает Report, глава государства выступил на мероприятии.

    İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib
