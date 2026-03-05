Минобороны Азербайджана: Иран запустил по Нахчывану 4 БПЛА, один был сбит

Иран запустил по территории Нахчыванской АР четыре беспилотных летательных аппарата, что зафиксировано техническими средствами азербайджанской армии. Один из БПЛА удалось сбить.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

"Четыре беспилотных летательных аппарата были запущены вооруженными силами Ирана в направлении Нахчыванской Автономной Республики с целью атаки. Один из беспилотников был уничтожен подразделениями азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы - непосредственно во время учебных занятий. К счастью, летевший в школу БПЛА не достиг цели, упал рядом со зданием и взорвался", - говорится в заявлении.

Оборонное ведомство также назвало неприемлемым отрицание Ираном атаки на Нахчыван. "Заявление Генерального штаба вооруженных сил Иран о якобы уважении суверенитета других государств и отрицание причастности к атакам беспилотников ни в коем случае не может быть признано приемлемым", - подчеркнули в Минобороны.

В заявлении подчеркивается, что азербайджанская сторона ждет официальных извинений от Ирана. "Учитывая все факты, мы ожидаем, что вооруженные силы Ирана прекратят отрицать очевидные факты, принесут официальные извинения и привлекут виновных к ответственности", - говорится в заявлении.