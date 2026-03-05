Rusiya və Ukrayna arasında hərbi əsirlərin mübadiləsi aparılıb
Region
- 05 mart, 2026
- 15:50
Rusiya və Ukrayna arasında "200-ün 200-ə" formulu ilə hərbi qulluqçuların mübadiləsini həyata keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i ölkənin Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.
"200 Rusiya hərbçisi geri qaytarılıb. Əvəzində Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 200 hərbi əsiri təhvil verilib", - məlumatda bildirilib.
Son xəbərlər
17:03
Elçin Qasımov: "Qazaxda təşkil olunan idman paradı əvvəlkilərdən daha fərqli və yaddaqalan oldu"Fərdi
17:01
İranın Azərbaycana dron hücumu – Tehran bütün körpüləri yandırır - ŞƏRHAnalitika
16:59
Foto
AQTA: Gürcüstan və Türkiyədən gətirilən 73 tondan çox toxumluq kartof məhv edilibSağlamlıq
16:57
AMB: Geosiyasi gərginlik Azərbaycanın makroiqtisadi sabitliyinə ciddi təhdid yaratmayacaq - EKSKLÜZİVMaliyyə
16:53
MN: İran Naxçıvana 4 PUA ilə hücum edib, biri sıradan çıxarılıbHərbi
16:51
Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla İranın Naxçıvana hücumunu müzakirə edibRegion
16:49
ING: Neftin qiymətinin hər barel üçün 10 dollar artımı Azərbaycana 3 milyard dollar ixrac gəliri gətirir - EKSKLÜZİVMaliyyə
16:49
ING: 2026–2027-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı orta hesabla 2,75 % artacaqMaliyyə
16:46