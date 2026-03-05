İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Rusiya və Ukrayna arasında hərbi əsirlərin mübadiləsi aparılıb

    Region
    05 mart, 2026
    15:50
    Rusiya və Ukrayna arasında hərbi əsirlərin mübadiləsi aparılıb

    Rusiya və Ukrayna arasında "200-ün 200-ə" formulu ilə hərbi qulluqçuların mübadiləsini həyata keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i ölkənin Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    "200 Rusiya hərbçisi geri qaytarılıb. Əvəzində Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 200 hərbi əsiri təhvil verilib", - məlumatda bildirilib.

