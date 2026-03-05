Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 05 марта, 2026
    • 16:47
    Лукашенко подписал указ о помиловании 18 человек

    Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 осужденных, включая 15 человек, совершивших преступления экстремистской направленности.

    Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.

    Большинство помилованных - женщины (11 человек). У шести из них есть дети, в том числе имеющие инвалидность и нуждающиеся в постоянной медицинской реабилитации.

    Все они подали ходатайство о помиловании, признав вину.

