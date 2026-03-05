Лукашенко подписал указ о помиловании 18 человек
В регионе
- 05 марта, 2026
- 16:47
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 осужденных, включая 15 человек, совершивших преступления экстремистской направленности.
Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.
Большинство помилованных - женщины (11 человек). У шести из них есть дети, в том числе имеющие инвалидность и нуждающиеся в постоянной медицинской реабилитации.
Все они подали ходатайство о помиловании, признав вину.
