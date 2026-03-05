Сибига: Атака на Азербайджан вновь демонстрирует, что режим в Тегеране - глобальная угроза
Внешняя политика
- 05 марта, 2026
- 16:44
Атака Ирана на Азербайджан вновь демонстрирует, что режим в Тегеране представляет собой глобальную угрозу.
Об этом сообщает Report, об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
"Киев осуждает удар Ирана по территории Азербайджана, последовавший за его безрассудными атаками на страны Ближнего Востока и Европы", - написал он в соцсети Х.
"Атака Ирана на Азербайджан еще раз демонстрирует, что режим в Тегеране представляет собой глобальную угрозу, а не только региональную", - подчеркнул украинский министр.
Он также призвал объединить все международные усилия для нейтрализации угроз, исходящих от иранского режима.
Последние новости
16:59
Минобороны Азербайджана: Иран запустил по Нахчывану 4 БПЛА, один был сбитАрмия
16:58
Байрамов и Фидан обсудили атаки иранских дронов на НахчыванВ регионе
16:47
Лукашенко подписал указ о помиловании 18 человекВ регионе
16:44
Сибига: Атака на Азербайджан вновь демонстрирует, что режим в Тегеране - глобальная угрозаВнешняя политика
16:43
Фото
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 13 человек - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
16:42
Президент: Азербайджан сегодня место надежды для многих проживающих в Иране азербайджанцевВнутренняя политика
16:39
Нацфорум НПО: Иран совершил большую ошибку, напав на АзербайджанВнешняя политика
16:38
Турецкий генерал: Атака дронов на Нахчыван показывает кризис решений в ИранеВнешняя политика
16:35