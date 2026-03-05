Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Сибига: Атака на Азербайджан вновь демонстрирует, что режим в Тегеране - глобальная угроза

    • 05 марта, 2026
    • 16:44
    Сибига: Атака на Азербайджан вновь демонстрирует, что режим в Тегеране - глобальная угроза

    Атака Ирана на Азербайджан вновь демонстрирует, что режим в Тегеране представляет собой глобальную угрозу.

    Об этом сообщает Report, об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

    "Киев осуждает удар Ирана по территории Азербайджана, последовавший за его безрассудными атаками на страны Ближнего Востока и Европы", - написал он в соцсети Х.

    "Атака Ирана на Азербайджан еще раз демонстрирует, что режим в Тегеране представляет собой глобальную угрозу, а не только региональную", - подчеркнул украинский министр.

    Он также призвал объединить все международные усилия для нейтрализации угроз, исходящих от иранского режима.

    Sibiqa: Azərbaycana hücum bir daha nümayiş etdirir ki, Tehrandakı rejim qlobal təhdiddir
    Ukrainian FM: Attack on Azerbaijan shows Iran's regime is global threat
    Сибига: Атака на Азербайджан вновь демонстрирует, что режим в Тегеране - глобальная угроза

