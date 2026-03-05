Сибига: Атака на Азербайджан вновь демонстрирует, что режим в Тегеране - глобальная угроза

Атака Ирана на Азербайджан вновь демонстрирует, что режим в Тегеране представляет собой глобальную угрозу.

Об этом сообщает Report, об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Киев осуждает удар Ирана по территории Азербайджана, последовавший за его безрассудными атаками на страны Ближнего Востока и Европы", - написал он в соцсети Х.

"Атака Ирана на Азербайджан еще раз демонстрирует, что режим в Тегеране представляет собой глобальную угрозу, а не только региональную", - подчеркнул украинский министр.

Он также призвал объединить все международные усилия для нейтрализации угроз, исходящих от иранского режима.