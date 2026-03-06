Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Воздушное пространство Израиля будет постепенно открываться с 8 марта

    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 17:10
    Воздушное пространство Израиля будет постепенно открываться с 8 марта

    Израиль готовится постепенно возобновить полеты в воздушном пространстве страны, начиная с воскресенья, 8 марта.

    Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

    Отмечается, что в рамках оперативных правил разрешается вылет не более двух узкофюзеляжных самолетов в час, при этом количество пассажиров на каждом рейсе не должно превышать 50 человек. На данный момент вылеты будут осуществляться израильскими авиакомпаниями El Al, Israir, Arkia и Air Haifa.

    В ближайшие дни Израиль намерен расширить масштабы вылетающих рейсов и количество мест в зависимости от ситуации в сфере безопасности.

    эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана воздушное пространство
    İsrailin hava məkanı martın 8-dən tədricən açılacaq
    Ты - Король

    Последние новости

    17:31

    BP до конца года начнет добычу глубокозалегающих запасов газа на АЧГ

    Энергетика
    17:26

    Баку и Лондон укрепляют стратегическое партнерство

    Внешняя политика
    17:26

    Армия обороны Израиля начала 15-ю волну ударов по Тегерану и Исфахану

    Другие страны
    17:23
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы еще 28 человек - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:17

    Джованни Кристофоли: В Азербайджане сложилась очень благоприятная среда для инвесторов

    Бизнес
    17:13

    За два дня между Нахчываном и Ыгдыром выполнено 11 автобусных рейса

    Инфраструктура
    17:10

    Воздушное пространство Израиля будет постепенно открываться с 8 марта

    Другие страны
    17:04

    Дроновая атака на Азербайджан как свидетельство биполярного расстройства Тегерана - АНАЛИТИКА

    В регионе
    17:02

    Фидан и Мирзоян обсудили события на Ближнем Востоке

    В регионе
    Лента новостей