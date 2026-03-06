Воздушное пространство Израиля будет постепенно открываться с 8 марта
Другие страны
- 06 марта, 2026
- 17:10
Израиль готовится постепенно возобновить полеты в воздушном пространстве страны, начиная с воскресенья, 8 марта.
Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.
Отмечается, что в рамках оперативных правил разрешается вылет не более двух узкофюзеляжных самолетов в час, при этом количество пассажиров на каждом рейсе не должно превышать 50 человек. На данный момент вылеты будут осуществляться израильскими авиакомпаниями El Al, Israir, Arkia и Air Haifa.
В ближайшие дни Израиль намерен расширить масштабы вылетающих рейсов и количество мест в зависимости от ситуации в сфере безопасности.
