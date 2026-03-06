Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    МИД выразил благодарность странам, поддержавшим Азербайджан после атаки дронов Ирана на Нахчыван

    МИД выразил благодарность странам, поддержавшим Азербайджан после атаки дронов Ирана на Нахчыван

    Министерство иностранных дел Азербайджана поблагодарило страны и организации, выразившие солидарность с Азербайджаном после удара иранского беспилотника по Нахчывану.

    Как сообщает Report, министерство опубликовало соответствующее сообщение в своем аккаунте в социальной сети X.

    "Мы выражаем искреннюю благодарность за заявления о поддержке, письма и телефонные звонки, полученные от наших международных партнеров после атак дронов, осуществленных Ираном по территории Азербайджанской Республики.

    Мы высоко ценим проявленную солидарность с Азербайджаном, а также открытое подтверждение поддержки суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ нашей страны.

    Мы благодарим все страны и международные организации, проявившие солидарность с Азербайджаном в это трудное время, и высоко ценим их постоянную поддержку и сотрудничество", - говорится в заявлении.

    İranın Naxçıvana dron hücumundan sonra Azərbaycanla həmrəy olan ölkə və təşkilatlara təşəkkür edilib
    Baku expresses gratitude for global solidarity after Iran's drone strikes
