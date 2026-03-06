МИД выразил благодарность странам, поддержавшим Азербайджан после атаки дронов Ирана на Нахчыван
- 06 марта, 2026
- 16:55
Министерство иностранных дел Азербайджана поблагодарило страны и организации, выразившие солидарность с Азербайджаном после удара иранского беспилотника по Нахчывану.
Как сообщает Report, министерство опубликовало соответствующее сообщение в своем аккаунте в социальной сети X.
"Мы выражаем искреннюю благодарность за заявления о поддержке, письма и телефонные звонки, полученные от наших международных партнеров после атак дронов, осуществленных Ираном по территории Азербайджанской Республики.
Мы высоко ценим проявленную солидарность с Азербайджаном, а также открытое подтверждение поддержки суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ нашей страны.
Мы благодарим все страны и международные организации, проявившие солидарность с Азербайджаном в это трудное время, и высоко ценим их постоянную поддержку и сотрудничество", - говорится в заявлении.
We express our sincere gratitude for the statements of support, letters, and phone calls received from our international partners following the Iranian drone strikes against the territory of the Republic of #Azerbaijan.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) March 6, 2026
We highly value the solidarity shown with Azerbaijan and… pic.twitter.com/XPAqVjdQJ4