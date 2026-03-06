Минобороны ОАЭ: Сегодня силы ПВО уничтожили 9 иранских баллистических ракет

Силы ПВО ОАЭ сегодня обнаружили и уничтожили 9 баллистических ракет.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны ОАЭ.

Кроме того, были были обнаружены 112 БПЛА, из которых 109 были перехвачены, при этом 3 из них упали на территории государства.

"С начала неприкрытой иранской агрессии было обнаружено 205 баллистических ракет, из которых 190 были уничтожены, при этом 13 из них упали в море, а 2 ракеты упали на территории государства. Кроме того, было обнаружено 1 184 иранских беспилотника, 1 110 из которых были перехвачены, а 74 беспилотника были сбиты на территории страны", - сказано в сообщении.

Также сообщается о том, что число пострадавших возросло до 112, среди них граждане ОАЭ, Египта, Эфиопии, Филиппин, Азербайджана, Бахрейна, Турции и других стран.