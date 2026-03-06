Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Джованни Кристофоли: В Азербайджане сложилась очень благоприятная среда для инвесторов

    Бизнес
    • 06 марта, 2026
    • 17:17
    Джованни Кристофоли: В Азербайджане сложилась очень благоприятная среда для инвесторов

    В Азербайджане сложилась очень благоприятная среда для бизнеса и инвесторов.

    Как сообщает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли на пресс-конференции 6 марта.

    "Президент Азербайджана Ильхам Алиев и высокопоставленные чиновники, представители SOCAR и наши партнеры, в целом организации, обладающие полномочиями, создают условия, в которых наш бизнес и инвесторы чувствуют себя максимально защищенно", - отметил Кристофоли.

    Он подчеркнул, что в стране создана такая инвестиционная среда, которая позволяет бизнесу развиваться и реализовывать свои проекты: "Бизнес может здесь воплотить то, ради чего он пришел, а это, в свою очередь, способствует дальнейшему развитию и росту экономики страны".

    Региональный президент BP добавил, что деятельность в Азербайджане имеет большое значение. "Наш бизнес здесь крайне важен для нас - как в финансовом отношении, так и во всех остальных аспектах. Поэтому я рад возглавлять наш бизнес в Азербайджане", - сказал он.

    Covanni Kristofoli: "Azərbaycanda investorlar üçün çox əlverişli mühit formalaşıb"
