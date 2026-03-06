Дроновая атака на Азербайджан как свидетельство биполярного расстройства Тегерана - АНАЛИТИКА

Дроновая атака Ирана на Нахчыван вызвала справедливую волну негодования не только в Азербайджане, но и в большинстве стран мира. Безусловно, наш регион давно привык к сюрпризам со знаком минус иранской дипломатии, но эта атака сразу 4 дронами – вопиющий шаг для оставшихся "руководителей" в Иране.

Иранские власти, как всегда, отрицают свою причастность ко всему происходящему вокруг, делая вид, что это не они атакуют энергетические объекты в Персидском заливе, не иранские ракеты и дроны летят в отели Дубая и Дохи, не иранские прокси-силы устраивают террористические акты по отношению к Израилю, не они позавчера пустили ракету в направлении Турции…

А кто это сделал?

Есть еще один справедливый вопрос: когда мы говорим "власти Ирана", кого мы конкретно имеем в виду? Есть легитимный президент Масуд Пезешкиан. Но при этом параллельно существует "государство в государстве" - огромная военизированная организация - Корпус стражей исламской революции, не подчиняющаяся никакому органу власти кроме непосредственно Верховного лидера. Как известно с 28 февраля место аятоллы Хаменеи, погибшего в результате точечной операции Израиля и США, вакантно, а оставшаяся местная муллакратия пока никак не может выбрать преемника. Поэтому сегодня возникает справедливый вопрос – кто управляет режимом мулл?

Хороший, плохой и злой

После гибели аятоллы Хаменеи власть в стране была поделена между советом, состоящим из трех человек. В его числе президент Пезешкиан, глава Верховного суда Голам-Хоссейн Мохсени-Эджеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.

Эджеи известен своими особо жестокими взглядами и успел попасть под санкции США, ЕС и Канады за подавления протестов и репрессии.

Арафи, в свою очередь, один из высокопоставленных клириков, работающий в органе, который руководит принятием и утверждением законопроектов после рассмотрения их парламентом. То есть он входит в узкий круг мулл, которые определяют, кто может стать президентом в Иране, какие законы могут быть приняты и прочее.

Масуд Пезешкиан в представлении вряд ли нуждается: в медиапространстве у него имидж реформатора, имеющего свежий взгляд на внешнюю и внутреннюю политику Ирана. Президента, вероятно можно причислить к узкому кругу договороспособных лиц, с которыми США потенциально может иметь дело после того, как Иран очистят от нынешнего режима.

В итоге получается, что Ираном сегодня управляет трехглавый Змей, у которого все головы думают по-разному. Поэтому не мудрено, что сегодня в Иране правая рука не знает, что делает левая нога.

Именно поэтому, когда азербайджанский телеканал AnewZ дозвонился до заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади, тот хлопая глазами в камеру, сообщил, что впервые в жизни слышит об атаке на Азербайджан, и именно от самих азербайджанских СМИ.

Баку уже давно привык к таким выкрутасам Ирана, последняя из которых была в январе 2023 года, когда было осуществлено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Тогда иранские власти пытались спихнуть все на обычную бытовуху ревнивого мужа. Но Баку быстро поставил Тегеран на место, доказав, что нападавший действовал по указанию определенных сил в Иране.

Поэтому и в этот раз реакция президента Азербайджана Ильхама Алиева была очень жесткой. Президент созвал экстренное заседание Совета безопасности и назвал произошедшее террористическим актом против азербайджанского государства. Он также заявил, что Вооруженные силы страны приведены в боевую готовность №1, посол Ирана вызван в МИД, Тегерану направлена нота протеста с требованием официальных объяснений, извинений и привлечения виновных к ответственности. Сегодня глава МИД Джейхун Байрамов заявил, что президент Азербайджана поручил эвакуировать весь дипкорпус Азербайджана из Ирана, включая и генконсульство в Тебризе.

Но самая красноречивая деталь другая. По словам президента, буквально за несколько часов до удара Азербайджан по просьбе самого же Ирана дал согласие на безвозмездную помощь в эвакуации иранского дипломатического персонала из Ливана. Тегеран помощь принял. А потом нанес подлый удар по аэропорту в Нахчыване. И делай после этого хорошее неблагодарным…

Обострение психоза

В психиатрии есть понятие весеннее и осеннее обострение. Глядя на действия Ирана, можно констатировать, что мы сейчас наблюдаем как раз весеннее обострение. Даже до ликвидации Хаменеи руководство Ирана не было едино по внешнеполитическим вопросам, не говоря уже о внутренних, поэтому опасность от режима для региона никогда не являлась иллюзорной. Поэтому логично, что США и Израиль в своей операции придерживаются позиции "Карфаген должен быть разрушен". В конечном счете, вопрос заключается не только в изменении отдельных позиций по ряду вопросов, но и в изменении самой государственной доктрины.

Учитывая беспорядочность и хаотичность иранских атак по всем региональным соседям (за несколько дней Иран успел задеть интересы Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Турции и теперь Азербайджана) Тегеран, судя по всему, методично записывает в противники всех, до кого дотягиваются его беспилотники. Метод тупиковый. Международное сообщество отреагировало с редким единодушием: атаку на Азербайджан осудили Турция, Франция, Германия, Великобритания, Израиль, страны Персидского залива и другие страны. Президент Албании Эди Рама, комментируя атаку по Азербайджану, выступил с призывом присвоить Ирану статус террористического государства.

В одном из предыдущих материалов мы уже говорили о том, что наиболее мягким переходом для Ирана стал бы отказ от теократического режима и движение к полноценной президентской республике. Но с каждым новым выпущенным дроном надежда на адекватный транзит власти в Иране тает.

Март выдался жарким в самом прямом смысле. Вполне возможно, что Новруз, который в Иране является началом нового года, станет точкой отсчета новой политической системы в стране. Во многом это зависит от успеха совместной операции США и Израиля. В этом случае страны региона смогут вздохнуть с облегчением…