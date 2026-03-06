За два дня между Нахчываном и Ыгдыром выполнено 11 автобусных рейса

На фоне временной приостановки авиасообщения в Нахчыванской АР за последние два дня между Нахчываном и турецким Ыгдыром выполнено 11 автобусных рейса, которыми воспользовались 450 пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), из Нахчывана в Ыгдыр было выполнено 4 рейса, которыми перевезли 162 пассажира, а из Ыгдыра в Нахчыван 3 рейсами доставили 98 человек. 6 марта из Нахчывана в Ыгдыр было выполнено еще 4 рейса, в рамках которых перевезли 190 пассажиров. Перевозки продолжаются.

Напомним, что в Нахчыванском международном аэропорту временно приостановлены авиарейсы. Для организации поездок граждан Азербайджана из Баку в Нахчыван и обратно были запущены авиарейсы из Баку в турецкий город Ыгдыр.

Далее перевозка пассажиров между Ыгдыром и Нахчываном осуществляется бесплатно специальными автобусами, выделенными AYNA. Перевозки организованы 7 крупногабаритными автобусами. Также предусмотрены резервные транспортные средства.

5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал действия иранской стороны отвратительным террористическим актом. Президент заявил, что официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности.