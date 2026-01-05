İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    • 05 yanvar, 2026
    • 14:51
    Azərbaycanda ali məktəblərə subsidiyalar 5 %-dən çox artırılıb

    Bu il Azərbaycanda bəzi ali təhsil müəssisələrinin xərclərinin qismən qarşılanması üçün dövlət büdcəsində 100,1 milyon manat subsidiya nəzərdə tutulub.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən illə müqayisədə 5,3 % çoxdur.

    2026-cı ildə Azərbaycanda təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasının genişləndirilməsi ilə bağlı xərclər isə 2025-ci illə müqayisədə eyni - 38,3 milyon manat səviyyəsində proqnozlaşdırılır.

    Xatırladaq ki, ötən il Hesablama Palatası "Elm və Təhsil Nazirliyinin təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması fəaliyyətinin səmərəliliyi və nəticəliliyinin auditinin nəticələrinə dair Auditor hesabatı" hazırlayıb.

    Azərbaycanda 51 ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Onlardan 42-si - dövlət ali təhsil ocağıdır.

    В Азербайджане субсидии для вузов увеличены более чем на 5%

