    В Азербайджане субсидии для вузов увеличены более чем на 5%

    Финансы
    • 05 января, 2026
    • 15:07
    В Азербайджане субсидии для вузов увеличены более чем на 5%

    Субсидии для частичного покрытия расходов некоторых высших учебных заведений в 2026 году в государственном бюджете Азербайджана предусмотрены в размере 100,1 млн манатов, что на 5,3% больше по сравнению с прошлым годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    В 2026 году расходы на расширение информатизации системы образования в Азербайджане прогнозируются на том же уровне, что и в 2025 году - 38,3 млн манатов.

    Azərbaycanda ali məktəblərə subsidiyalar 5 %-dən çox artırılıb

