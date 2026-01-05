В Азербайджане субсидии для вузов увеличены более чем на 5%

Субсидии для частичного покрытия расходов некоторых высших учебных заведений в 2026 году в государственном бюджете Азербайджана предусмотрены в размере 100,1 млн манатов, что на 5,3% больше по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

В 2026 году расходы на расширение информатизации системы образования в Азербайджане прогнозируются на том же уровне, что и в 2025 году - 38,3 млн манатов.