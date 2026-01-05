В Азербайджане субсидии для вузов увеличены более чем на 5%
Финансы
- 05 января, 2026
- 15:07
Субсидии для частичного покрытия расходов некоторых высших учебных заведений в 2026 году в государственном бюджете Азербайджана предусмотрены в размере 100,1 млн манатов, что на 5,3% больше по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
В 2026 году расходы на расширение информатизации системы образования в Азербайджане прогнозируются на том же уровне, что и в 2025 году - 38,3 млн манатов.
Последние новости
15:32
В Париже 10 человек признали виновными за клевету против Бриджит МакронДругие страны
15:22
Виктор Орбан: Европейский союз обречен на постепенный распадДругие страны
15:11
В Азербайджане в декабре проверили 25 аптекЗдоровье
15:07
В Азербайджане субсидии для вузов увеличены более чем на 5%Финансы
15:02
В Азербайджане на переход к подушевому финансированию образования потратят 31 млн манатовФинансы
14:56
В России пресекли контрабанду 40 кг кокаина из Латинской АмерикиДругие страны
14:50
Орбан: События в Венесуэле улучшат ситуацию на мировых энергорынкахДругие страны
14:48
В Азербайджане в 2026 году предпринимателям предоставят льготы на 3,3 млрд манатовФинансы
14:47