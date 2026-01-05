İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Kamran Əliyev Pirallahıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    • 05 yanvar, 2026
    • 14:33
    Kamran Əliyev Pirallahıda vətəndaşları qəbul edəcək
    Kamran Əliyev

    Baş prokuror Kamran Əliyev yanvarın 9-da saat 10:00-da Pirallahıda prokurorluğunun inzibati binasında vətəndaşların qəbulunu keçirəcək.

    "Report"a Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə, K.Əliyev Pirallahı və Xəzər rayonlarının hüquq-mühafizə orqanlarının icraatında olan cinayət işləri və materiallar üzrə, o cümlədən prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinə aid məsələlərlə bağlı konkret müraciət və ya şikayəti olan vətəndaşları qəbul edəcək.

    Qəbulla bağlı Pirallahı və Xəzər rayon prokurorluqlarına yazılı və ya şifahi müraciət etməklə yanaşı, Baş Prokurorluğun Sənədlərlə və müraciətlərlə işin təşkili idarəsinin (012) 361-14-07, (012) 361-14-22, (012) 361-01-48 nömrəli və Bakı şəhər prokurorluğunun (012) 361-02-44 nömrəli telefonları, [email protected] elektron poçt ünvanı, eləcə də prokurorluğun sosial şəbəkələrdəki səhifələri (İnstagram, Facebook və X) vasitəsilə də qəbula yazıla bilərlər.

    Son xəbərlər

    15:21

    Səhiyyə işçilərinin əməkhaqqına əlavələrlə bağlı yenilik tətbiq edilib

    Sosial müdafiə
    15:21

    Masazırda avtomobil yolu əsaslı təmir olunur

    İnfrastruktur
    15:19

    Bayram günlərində ölkədə 6 avtoqəza olub

    Hadisə
    15:17

    Rusiyada Latın Amerikasından 40 kq kokain qaçaqmalçılığının qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    15:08

    Ötən il 69 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Qarabağ
    15:05

    Orban: ABŞ-nin Venesueladakı fəaliyyəti enerji bazarlarına müsbət təsir göstərəcək

    Digər ölkələr
    14:56

    "Monako"nun vingeri karyerasını İngiltərə Premyer Liqasında davam etdirə bilər

    Futbol
    14:54

    Keçən ilin son ayında 25 aptekdə yoxlama aparılıb

    Sağlamlıq
    14:51

    Azərbaycanda ali məktəblərə subsidiyalar 5 %-dən çox artırılıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti