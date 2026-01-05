İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Azərbaycanda bu il təhsil sistemində adambaşı maliyyələşməyə keçidə 31 milyon manat xərclənəcək

    Maliyyə
    • 05 yanvar, 2026
    • 14:38
    Azərbaycanda bu il təhsil sistemində adambaşı maliyyələşməyə keçidə 31 milyon manat xərclənəcək

    Bu il Azərbaycanda 11 min nəfərə qədərə təhsilalanı əhatə edəcək uğurlu peşə təhsili müəssisələrinin mərhələli şəkildə adambaşı maliyyələşmə sisteminə keçirilməsinə 30,7 milyon manat vəsait ayrılacaq.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Bundan başqa, məlumata görə, Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Təhsil Qrantı proqramı üzrə 2026-cı ildə daha 100 təhsil qrantı nəzərə alınmaqla, ümumilikdə 282 təhsil qrantının maliyyə təminatı üçün 3,7 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub.

    В Азербайджане на переход к подушевому финансированию образования потратят 31 млн манатов

