Azərbaycanda bu il təhsil sistemində adambaşı maliyyələşməyə keçidə 31 milyon manat xərclənəcək
Maliyyə
- 05 yanvar, 2026
- 14:38
Bu il Azərbaycanda 11 min nəfərə qədərə təhsilalanı əhatə edəcək uğurlu peşə təhsili müəssisələrinin mərhələli şəkildə adambaşı maliyyələşmə sisteminə keçirilməsinə 30,7 milyon manat vəsait ayrılacaq.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Bundan başqa, məlumata görə, Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Təhsil Qrantı proqramı üzrə 2026-cı ildə daha 100 təhsil qrantı nəzərə alınmaqla, ümumilikdə 282 təhsil qrantının maliyyə təminatı üçün 3,7 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub.
Son xəbərlər
15:25
Pərviz Şahbazov Masallıda vətəndaşları qəbul edəcəkEnergetika
15:21
Səhiyyə işçilərinin əməkhaqqına əlavələrlə bağlı yenilik tətbiq edilibSosial müdafiə
15:21
Foto
Masazırda avtomobil yolu əsaslı təmir olunurİnfrastruktur
15:19
Azərbaycanda bayram günlərində avtoqəzalarda 8 nəfər ölüb, 6-sı xəsarət alıbHadisə
15:17
Rusiyada Latın Amerikasından 40 kq kokain qaçaqmalçılığının qarşısı alınıbDigər ölkələr
15:08
Ötən il 69 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənibQarabağ
15:05
Orban: ABŞ-nin Venesueladakı fəaliyyəti enerji bazarlarına müsbət təsir göstərəcəkDigər ölkələr
14:56
"Monako"nun vingeri karyerasını İngiltərə Premyer Liqasında davam etdirə bilərFutbol
14:54