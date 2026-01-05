Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане на переход к подушевому финансированию образования потратят 31 млн манатов

    Финансы
    • 05 января, 2026
    • 15:02
    В Азербайджане на переход к подушевому финансированию образования потратят 31 млн манатов

    В этом году в Азербайджане будет выделено 30,7 млн манатов на поэтапный переход успешных учреждений профессионального образования, которые охватят до 11 тыс. учащихся, к системе подушевого финансирования.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    Кроме того, на финансирование в общей сложности 282 образовательных грантов, с учетом еще 100 образовательных грантов в 2026 году в рамках программы Международного образовательного гранта имени Гейдара Алиева, планируется выделить 3,7 млн манатов.

    гранты образование подушевое финансирование Минфин
    Azərbaycanda bu il təhsil sistemində adambaşı maliyyələşməyə keçidə 31 milyon manat xərclənəcək

    Последние новости

    15:22

    Виктор Орбан: Европейский союз обречен на постепенный распад

    Другие страны
    15:11

    В Азербайджане в декабре проверили 25 аптек

    Здоровье
    15:07

    В Азербайджане субсидии для вузов увеличены более чем на 5%

    Финансы
    15:02

    В Азербайджане на переход к подушевому финансированию образования потратят 31 млн манатов

    Финансы
    14:56

    В России пресекли контрабанду 40 кг кокаина из Латинской Америки

    Другие страны
    14:50

    Орбан: События в Венесуэле улучшат ситуацию на мировых энергорынках

    Другие страны
    14:48

    В Азербайджане в 2026 году предпринимателям предоставят льготы на 3,3 млрд манатов

    Финансы
    14:47

    В праздничные дни в скорую помощь поступило более 27 тыс. обращений

    Здоровье
    14:46

    Госрасходы на личное страхование в Азербайджане вырастут почти на 22% в 2026 году

    Финансы
    Лента новостей