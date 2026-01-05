В Азербайджане на переход к подушевому финансированию образования потратят 31 млн манатов
Финансы
- 05 января, 2026
- 15:02
В этом году в Азербайджане будет выделено 30,7 млн манатов на поэтапный переход успешных учреждений профессионального образования, которые охватят до 11 тыс. учащихся, к системе подушевого финансирования.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
Кроме того, на финансирование в общей сложности 282 образовательных грантов, с учетом еще 100 образовательных грантов в 2026 году в рамках программы Международного образовательного гранта имени Гейдара Алиева, планируется выделить 3,7 млн манатов.
