В Азербайджане на переход к подушевому финансированию образования потратят 31 млн манатов

В этом году в Азербайджане будет выделено 30,7 млн манатов на поэтапный переход успешных учреждений профессионального образования, которые охватят до 11 тыс. учащихся, к системе подушевого финансирования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Кроме того, на финансирование в общей сложности 282 образовательных грантов, с учетом еще 100 образовательных грантов в 2026 году в рамках программы Международного образовательного гранта имени Гейдара Алиева, планируется выделить 3,7 млн манатов.