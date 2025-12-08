Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Президент Словакии: Торговый оборот с Азербайджаном значительно увеличился

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 19:15
    Наблюдается значительный рост торгового оборота между Азербайджаном и Словакией.

    Как сообщает корреспондент Report из Словакии, об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в ходе совместного заявления для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Он отметил, что соглашение о стратегическом партнерстве, подписанное между двумя странами, вносит важный вклад в дальнейшее развитие отношений.

    "От имени словацкого народа хотел бы поздравить президента и народ Азербайджана. Спустя долгие годы был парафирован мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Сегодня Азербайджан живет в условиях мира", - заявил Пеллегрини.

