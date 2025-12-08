Между Братиславой и Баку может быть запущен прямой авиарейс

Возможно открытие прямого авиарейса из Братиславы в Баку.

Как сообщает корреспондент Report из Словакии, об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в совместном заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, у двух стран есть потенциал для создания совместных предприятий:

"Словацкая компания строит умный город в Карабахском регионе. В то же время наш импортно-экспортный банк готов финансировать различные проекты. Я рад, что деятельность венгерской компании WizzAir способствует укреплению наших связей, и, возможно, даже будет открыт прямой авиарейс из Братиславы в Баку. Визит президента Азербайджана станет началом нового этапа в наших отношениях".