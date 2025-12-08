Ильхам Алиев: Азербайджан активно участвует в проекте Среднего коридора
- 08 декабря, 2025
- 19:22
Азербайджан активно участвует в проекте Среднего коридора.
Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции со словацким коллегой Петером Пеллегрини в Братиславе.
Глава государства подчеркнул, что Баку уже давно определил приоритеты своей внешней политики. Ильхам Алиев также отметил, что Азербайджан рад видеть успешное развитие Словакии.
"Словакия обладает мощным промышленным потенциалом и проводит независимую внешнюю политику. Иногда это создает определенные сложности, но вы не сворачиваете с выбранного пути", - заявил президент.
По словам Алиева, он обсудил со словацким коллегой перспективы сотрудничества в сфере информационных технологий и создание дата-центров.
