    Европейские лидеры отказались отвечать на вопросы журналистов в Лондоне

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 19:08
    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц не стали отвечать на вопросы журналистов в Лондоне, где сегодня состоялась их совместная встреча.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, лидеры вышли к прессе у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит для традиционного группового фото, однако не дали никаких комментариев.

    После фотосессии Стармер и Зеленский вернулись в резиденцию премьера для продолжения двусторонних переговоров. Макрон и Мерц покинули Даунинг-стрит, не сделав заявлений для СМИ.

    По итогам встречи украинский лидер в публикации в соцсети подчеркнул важность совместных усилий союзников: "Гарантировать реальную безопасность – это всегда общий вызов и совместная работа. Спасибо за поддержку!".

    Лента новостей