Avropa liderləri Londonda jurnalistlərin suallarını cavabsız qoyublar
- 08 dekabr, 2025
- 19:37
Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski, Fransa Prezidenti Emmanuel Makron və Almaniyanın kansleri Fridrix Merts Londonda birgə görüşdən sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırmayıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" məlumat yayıb.
Belə ki, liderlər ənənəvi foto üçün Baş nazir Kir Starmerin Dauninq-stritdəki iqamətgahından çıxıblar, amma görüş barədə fikir bildirməyiblər.
Fotosessiyadan sonra Starmer və Zelenski iqamətgaha qayıdaraq ikitərəfli danışıqları davam etdiriblər. Makron və Merts isə jurnalistlərin suallarını cavabsız qoyub və Dauninq-striti tərk ediblər.
Ukrayna lideri görüşün yekunlarına dair sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında müttəfiqlərin birgə səylərinin əhəmiyyətini vurğulayıb:
"Real təhlükəsizliyə zəmanət ümumi çağırış və birgə işdən asılıdır. Dəstəyə görə təşəkkür edirəm".