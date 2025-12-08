Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Ильхам Алиев: Словакия и Азербайджан — настоящие друзья и стратегические партнеры

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 19:16
    Словакия и Азербайджан являются по-настоящему дружественными странами и стратегическими партнерами.

    Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции со словацким коллегой Петером Пеллегрини в Братиславе.

    Глава государства отметил, что совместная экономическая рабочая группа активно углубляет свою деятельность.

    "В прошлом году азербайджанский газ впервые был экспортирован в Словакию. Сегодня число стран, импортирующих наш газ, достигло 14", - подчеркнул Алиев.

    Президент добавил, что благодаря освоению новых газовых месторождений объемы будут увеличиваться.

    "Сегодня 8 стран-членов ЕС закупают азербайджанский газ, обеспечивая свою энергетическую безопасность", - отметил он.

    Коснувшись сотрудничества в сфере оборонной промышленности, Алиев заявил, что Азербайджан не стремится к военным действиям, однако производство новых технологий может представлять интерес для мирового рынка.

    "Мы работаем над конкретными проектами в этой сфере", - сказал президент.

    Ильхам Алиев также сообщил, что в настоящее время неиспользованный энергетический потенциал Азербайджана составляет 2 ГВт, а в ближайшие пять лет этот показатель планируется увеличить до 8 ГВт.

    İlham Əliyev: Slovakiya ilə Azərbaycan dost ölkələr və strateji tərəfdaşlardır
