Ильхам Алиев: Словакия и Азербайджан — настоящие друзья и стратегические партнеры

Словакия и Азербайджан являются по-настоящему дружественными странами и стратегическими партнерами.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции со словацким коллегой Петером Пеллегрини в Братиславе.

Глава государства отметил, что совместная экономическая рабочая группа активно углубляет свою деятельность.

"В прошлом году азербайджанский газ впервые был экспортирован в Словакию. Сегодня число стран, импортирующих наш газ, достигло 14", - подчеркнул Алиев.

Президент добавил, что благодаря освоению новых газовых месторождений объемы будут увеличиваться.

"Сегодня 8 стран-членов ЕС закупают азербайджанский газ, обеспечивая свою энергетическую безопасность", - отметил он.

Коснувшись сотрудничества в сфере оборонной промышленности, Алиев заявил, что Азербайджан не стремится к военным действиям, однако производство новых технологий может представлять интерес для мирового рынка.

"Мы работаем над конкретными проектами в этой сфере", - сказал президент.

Ильхам Алиев также сообщил, что в настоящее время неиспользованный энергетический потенциал Азербайджана составляет 2 ГВт, а в ближайшие пять лет этот показатель планируется увеличить до 8 ГВт.