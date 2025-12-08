Ильхам Алиев: Словакия и Азербайджан — настоящие друзья и стратегические партнеры
- 08 декабря, 2025
- 19:16
Словакия и Азербайджан являются по-настоящему дружественными странами и стратегическими партнерами.
Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции со словацким коллегой Петером Пеллегрини в Братиславе.
Глава государства отметил, что совместная экономическая рабочая группа активно углубляет свою деятельность.
"В прошлом году азербайджанский газ впервые был экспортирован в Словакию. Сегодня число стран, импортирующих наш газ, достигло 14", - подчеркнул Алиев.
Президент добавил, что благодаря освоению новых газовых месторождений объемы будут увеличиваться.
"Сегодня 8 стран-членов ЕС закупают азербайджанский газ, обеспечивая свою энергетическую безопасность", - отметил он.
Коснувшись сотрудничества в сфере оборонной промышленности, Алиев заявил, что Азербайджан не стремится к военным действиям, однако производство новых технологий может представлять интерес для мирового рынка.
"Мы работаем над конкретными проектами в этой сфере", - сказал президент.
Ильхам Алиев также сообщил, что в настоящее время неиспользованный энергетический потенциал Азербайджана составляет 2 ГВт, а в ближайшие пять лет этот показатель планируется увеличить до 8 ГВт.