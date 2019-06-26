​ПАСЕ выбрала нового генсека

ПАСЕ на пять лет выбрала нового генсека, им стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Глава ПАСЕ Лилиан Мари Паскье объявила, что по результатам голосования хорватский представитель получила большинство голосов.

Генеральный секретарь Совета Европы избирается большинством голосов в ходе тайного голосования в ПАСЕ сроком на пять лет с возможностью переизбрания. Он возглавляет секретариат Совета Европы, осуществляет функции в области исполнения постановлений Европейского суда по правам человека. В его обязанности также входит наблюдение за эффективным осуществлением государствами своих договорных обязательств по Европейской конвенции.