Правящая партия Казахстана "Нур Отан" выдвинет кандидата на президентские выборы

Вопрос выдвижения кандидата на президентские выборы в Казахстане станет ключевым на XIX внеочередном съезде правящей партии республики "Нур Отан" ("Свет Отечества"), который пройдет во вторник, 23 апреля.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, такую повестку дня утвердили на прошедшем политсовете организации.

Планируется, что кандидата, выдвигаемого на президентские выборы, озвучит лидер партии - первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. "Председатель партии Нурсултан Назарбаев поручил нам мобилизовать ресурсы и принять самое активное участие в предстоящей выборной кампании. Партия готова выдвинуть своего кандидата на президентские выборы, его имя будет озвучено председателем партии на XIX съезде. Выдвижение кандидата в президенты страны от нашей партии на основе предложения первого президента Казахстана является важнейшим фактором преемственности, ярким символом приверженности партии "Нур Oтан" курсу Елбасы (лидера нации)", - сказал первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев, слова которого приводит ее пресс-служба.

Он отметил, что за 20 лет своей истории партия благодаря авторитету Нурсултана Назарбаева стала самой многочисленной и лидирующей политической силой в стране. "Партия "Нур Отан" будет сохранять приверженность фундаментальным для нашей страны ценностям, определенным председателем партии. Это независимость, общенациональное единство, конкурентоспособная сильная экономика, интеллектуальное процветающее общество, построение справедливого государства, уважаемого во всем мире. Для достижения этих целей партия должна сохранять и укреплять политическое лидерство в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Ашимбаев.