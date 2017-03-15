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    Парламент Венесуэлы объявил гуманитарный кризис

    Национальная ассамблея Венесуэлы призвала правительство открыть гуманитарный канал

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно одобрила соглашение о признании гуманитарного кризиса в стране, сообщает Report со ссылкой на El Nacional. 

    Также было одобрено создание комиссии по расследованию проблем со снабжением страны продовольствием.

    "Было бы логично, если бы правительство объявило чрезвычайное положение в гуманитарной сфере, но оно пытается спрятать правду и разрушить производство", — заявил председатель Национальной ассамблеи Хулио Борхес.

    Он также отметил, что необходимо найти пути решения вопросов голода и нищеты в стране, и призвал правительство открыть гуманитарный канал. 

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