Парламент Венесуэлы объявил гуманитарный кризис

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно одобрила соглашение о признании гуманитарного кризиса в стране, сообщает Report со ссылкой на El Nacional.

Также было одобрено создание комиссии по расследованию проблем со снабжением страны продовольствием.

"Было бы логично, если бы правительство объявило чрезвычайное положение в гуманитарной сфере, но оно пытается спрятать правду и разрушить производство", — заявил председатель Национальной ассамблеи Хулио Борхес.

Он также отметил, что необходимо найти пути решения вопросов голода и нищеты в стране, и призвал правительство открыть гуманитарный канал.