​Парламент Греции проголосовал против разделения церкви и государства

Парламент Греции отклонил поправки в конституцию, предусматривающие отделение церкви от государства, при голосовании в понедельник их поддержали от 83 до 124 депутатов в 300-местном парламенте.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, было внесено четыре поправки, касающихся отношений церкви и государства. За две из них проголосовали 83 депутата, одну поддержали 85 еще и одну - 124 депутата.

В православной Греции церковь не отделена от государства, и президент, премьер-министр, а также члены кабмина обычно принимают присягу перед архиепископом Афинским и всей Греции на Евангелии, давая клятву именем "Святой, единосущной и нераздельной Троицы".

Изменить отношения церкви и государства предложило предыдущее правительство коалиции радикальных левых СИРИЗА во главе с бывшим премьер-министром Алексисом Ципрасом. В частности, поправки в статью об отношениях между государством и церковью должны были закрепить религиозный нейтралитет государства, при этом сохранив "по историческим и практическим причинам признание православной церкви как господствующей религии".