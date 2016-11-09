Парламент Эстонии отправил премьер-министра в отставку

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ На пленарном заседании Рийгикогу (парламент Эстонии), состоялось голосование по вотуму недоверия премьер-министру Эстонии Таави Рыйвасу.

Как передает Report, об этом сообщает ERR.

За выражение недоверия проголосовали 63 депутата парламента, против — 28, воздержавшихся не было.

После того, как премьер-министр Таави Рыйвас во вторник отказался добровольно уйти в отставку, о поддержке вотума недоверия заявили и его коалиционные партнеры - Социал-демократическая партия (SDE) и Союз Отечества и Res Publica (IRL). Для отставки премьер-министра вотум недоверия должны поддержать не менее 51 депутата Рийгикогу.

По мнению инициаторов вотума, Таави Рыйвас своей нерешительностью завел Эстонию в тупик, под его руководством правительство не способно принимать серьезные и необходимые решения.