Парламент Египта в шестой раз продлил режим ЧП в стране

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Палата представителей (парламент) Египта утвердила в воскресенье указ президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о продлении на три месяца действия режима чрезвычайного положения в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостной портал Al Youm As Sabi.

Чрезвычайные меры были введены в Египте в апреле 2017 года после терактов в церквях в двух египетских городах Танта и Александрия, где смертники подорвали взрывчатку во время праздничных служб по случаю Вербного (Пальмового) воскресенья. Тогда погибли 45 человек, свыше 120 пострадали. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Режим чрезвычайного положения в Египте, наделяющий неограниченными полномочиями силовые структуры, действовал на постоянной основе с 1981 года и был отменен в январе 2012 года. Это было одним из главных требований протестующих в дни январской революции 2011 года.