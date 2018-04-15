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    Папа Римский выразил обеспокоенность в связи с происходящими в Сирии событиями

    Меня глубоко тревожит нынешняя мировая ситуация

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность в связи с событиями в Сирии, передает Report со ссылкой на Vatican News.

    «Меня глубоко тревожит нынешняя мировая ситуация, в которой, несмотря на имеющиеся в распоряжении международного сообщества инструменты, есть трудности, чтобы согласовать общую акцию на благо мира в Сирии и других регионах мира», — сказал он.

    При этом понтифик призвал мировых лидеров к тому, чтобы на планете и в регионе возобладали справедливость и мир. 

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