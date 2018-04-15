Папа Римский выразил обеспокоенность в связи с происходящими в Сирии событиями

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность в связи с событиями в Сирии, передает Report со ссылкой на Vatican News.

«Меня глубоко тревожит нынешняя мировая ситуация, в которой, несмотря на имеющиеся в распоряжении международного сообщества инструменты, есть трудности, чтобы согласовать общую акцию на благо мира в Сирии и других регионах мира», — сказал он.

При этом понтифик призвал мировых лидеров к тому, чтобы на планете и в регионе возобладали справедливость и мир.