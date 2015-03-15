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    Папа римский вознес молитву по погибшим при взрывах в районе Пакистана

    Христиане подвергаются преследованиям и проливают кровь только из-за того, что являются христианами

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Папа римский Франциск помолился за погибших при взрывах двух христианских церквей в пригороде пакистанского города Лахора.

    Два взрыва произошли в пригороде пакистанского города Лахора с преимущественно христианским населением рядом с церквями в районе Юханабад (Youhanabad). По предварительным данным, взрывные устройства привели в действие террористы-смертники, ответственность за случившееся взяло на себя подразделение радикальной группировки "Техрик-е Талибан Пакистан". В результате произошедшего 10 человек погибли, более 50 ранены, напоминает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Он отметил, что христиане подвергаются преследованиям и проливают кровь только из-за того, что являются христианами.

    В завершении понтифик обратился к Господу с молитвой о мире и согласии для этой страны и о том, чтобы гонения против христиан прекратились.

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