Пан Ги Мун: Авиаудары в Сирии не должны приводить к гибели гражданских лиц

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что осведомлен о российских авиаударах в Сирии и подчеркнул, что они не должны приводить к нарушению международного гуманитарного права, ранениям и гибели гражданских лиц, сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН.

"Генеральный секретарь, разумеется, в курсе того, что Российская Федерация нанесла авиаудары возле города Хомс и, возможно, в других местностях Сирии. И, разумеется, как мы понимаем, это было сделано по просьбе сирийского правительства. Мы также знаем, что, согласно предварительным сведениям, в результате ударов возле Хомса есть жертвы среди гражданского населения - до 33 человек", - заявил пресс-секретарь ООН на брифинге в Нью-Йорке.

Глава ООН подчеркнул, что «любые удары, наносимые в Сирии любой страной, любой стороной должны производиться в строгом соответствии с международным гуманитарным правом и международным правом в области прав человека».



"Должны быть предприняты всевозможные меры предосторожности с целью защиты гражданского населения и гражданских объектов. Все сообщения о гибели гражданских лиц в результате авиаударов в Сирии должны быть оперативно расследованы в рамках заслуживающего доверия процесса", - сказал пресс-секретарь ООН.

