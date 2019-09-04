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Палата общин приняла законопроект, обязывающий правительство Джонсона отсрочить Brexit

​Палата общин приняла законопроект, обязывающий правительство Джонсона

Палата общин британского парламента в третьем чтении приняла законопроект, обязывающий правительство премьер-министра Бориса Джонсона отсрочить выход страны из состава ЕС на три месяца - до 31 января 2020 года. 

Ход голосования в прямом эфире транслировал в среду вечером парламентский телеканал.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, в поддержку законопроекта проголосовали 327 парламентариев, 299 выступили против инициативы.

Законопроект вступит в силу, если его поддержат члены палаты лордов.

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